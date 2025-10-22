Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС

Още по темата: Президентът наложи вето на промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ 22.10.2025 15:44

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред повторно гласува Закона за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет от Народното събрание на 2 октомври.

По време на заседанието бе обсъдено ветото на президента Румен Радев върху приетите от парламента промени. С тях правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС се възлага на парламента и се отнема от държавния глава.

При гласуването 10 народни представители бяха „за“, един - „против“ и четирима се въздържаха.

Мотивите на президента бяха представени от Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на държавния глава, като присъстваше и Димитър Стоянов, секретар по сигурността и отбраната на президента.

По време на дебатите Маноил Манев от ГЕРБ-СДС заяви, че ситуацията със сигурността в света и държавата е променена от 2015 г. насам ( бел. ред. когато правомощията по назначаване на председателя на ДАНС бе върнато на президента, след като преди това през 2013 г. парламентът избра Делян Пеевски за да оглави агенцията и последваха протести, които доведоха тогава до падането на правителството). По думите на Манев в сегашната ситуация правенето на сделки по отношение на това кой ще бъде председател на ДАНС е опасно, независимо коя личност е държавен глава. Той отчете, че няма публични изисквания, които президентската институция да прилага по отношение предложения й кандидат за одобрение, както и се дават мотиви при отказ.