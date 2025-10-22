До часове: Силен вятър, дъжд и гръмотевици

Най-сериозни пориви се очакват в планинските райони на Западна България

Точно преди очакваното застудяване над страната ще се създаде фьонова обстановка, съпроводена от силни южни ветрове, предупреждават синоптиците. Най-сериозни пориви се очакват в планинските райони на Западна България, съобщават от Meteo Balkans.

След това през страната ще премине студен фронт, който ще промени посоката на вятъра — в Дунавската равнина той ще се ориентира от северозапад. Очакват се и валежи, като до края на четвъртък, 24 октомври, дъжд ще обхване почти цялата страна. На места са възможни гръмотевици и градушки.

Метеоролозите обясняват, че усилването на южния вятър преди преминаването на студен фронт е свързано с голяма разлика в атмосферното налягане между топлата и студената въздушна маса. При приближаването на фронта градиентът на налягането се увеличава, което води до рязко усилване на ветровете.

Когато топлият въздух се издига над по-хладния, възникват мощни възходящи потоци, които могат да предизвикат бурен вятър и локални гръмотевични явления. При наличие на планински прегради, като Витоша или Врачанския Балкан, се очаква и проявата на фьон – топъл и сух вятър, характерен за тези райони.