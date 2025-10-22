10 служители на ДАИ са освободени след сигнали за корупция, каза министър Караджов

Всеки писмен сигнал за корупция, който е подаден в Министерството на транспорта, е препратен към главния прокурор за разследване. Това каза на брифинг пред журналисти в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"Дотук десет служители на „Автомобилна администрация“ са освободени след устни и писмени сигнали за корупция от фирми до момента", съобщи той.

Караджов поощри фирмите да подават сигнали, когато служители на „Автомобилна администрация“ са им поискали „такса спокойствие“ или са ги рекетирали под каквато и да е друга форма.

По думите му, някои потърпевши обаче казват: „Аз не смея да си сложа подписа, защото днес ти си министър, утре няма да си ти, а те ще дойдат и ще ме направят луд".

Министърът на транспорта отбеляза, че вече 10 служители са си заминали по членове на Кодекса на труда. "Намерили сме начин, така че да не може да ги върне съдът. „Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата. Най-сериозно лекарство е това, че контролът на пътя ще стане от един орган и там ще могат да се съсредоточат и цялото наблюдение на обществото и на вас като медии за това има или няма корупция“, отбеляза той.

Призна, че в момента заплащането в „Автомобилна администрация“ е много ниско, но добави, че подобна е ситуацията и с други агенции към транспортното министерство.