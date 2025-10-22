Ремонтът на Дунав мост: Пълно спиране на движението в посока Румъния на 4 ноември (СНИМКИ)

Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на Дунав мост се извършва монтаж на корнизни елементи, армировка и болтови дюбели.

Вече е завършено бетонното закрепване на всички нови пътни панели и започна монтажът на армировката и изработването на кофраж за тротоарния блок. В следващите дни продължават производството на стоманобетонните панели, монтажът на корнизни елементи и армировката за бетонното запълване на надлъжната фуга между лявата и дясната лента. Ще започне и монтажът на мостовите отводнители.

На 4 ноември е планирано пълно спиране на движението: За леките автомобили – от 9:00 до 21:00 часа, а за тежкотоварните – до 24 часа (от 9:00 на 4 ноември до 9:00 на 5 ноември). Това е необходимо, за да се осигури здраво свързване между последните два ремонтирани участъка и да се гарантира якостта на бетона.

Строителните дейности се извършват ежедневно през светлата част на деня и се организират така, че движението да се осъществява двупосочно в платното, в което не се работи.

АПИ призовава шофьорите да спазват ограниченията за скорост до 20 км/ч и параметрите за преминаващите превозни средства. Извънгабаритните автомобили могат да нанесат щети по вече ремонтирания участък и да доведат до допълнителни дейности.

Актуална информация за ремонта на моста може да се намери в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на сайта на АПИ.