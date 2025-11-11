С 60 устройства линейките и НСО си пускат зелено на светофарите в София

Районният кмет Трайчо Трайков се оплака от “клонинги” във фейсбук

Дистанционни не са дадени на пожарната и полицията, научи “Труд news”

60 устройства могат да включат дистанционно зелен сигнал на светофара в София. Четири от тях са предоставени на Националната служба за охрана (НСО), а всички останали - на линейките от Центъра за Спешна медицинска помощ (ЦСМП). Това научи “Труд news” от Димитър Петров, шеф на Дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община. Той беше категоричен, че е невъзможно дистанционните устройства да се клонират, тъй като имат защита и като хардуер, и като софтуер.

Повод да потърсим г-н Петров стана пост във фейсбук на районния кмет на община “Средец” Трайчо Трайков, който разказа, че джип и лимузина на НСО са превключили с дистанционно устройство на зелен сигнал светофара на площад “Славейков” в посока към ул. “Раковски” и са преминали, а ватманът се принудил да закове спирачки, от което пътниците изпопадали.

Надявам се случаят да предизвика проверка и по-добра организация на движението, каза районният кмет Трайчо Трайков.

Трайков се яви по Нова телевизия, като се похвали, че е получил “допълнителна информация” по случая “с трамвая и кортежа на специален режим”.

“Устройствата, с които могат да се превключват светофарите са 30 и са раздадени на различни ползватели, като в НСО е сравнително малка част. Има обаче и още нещо: не е толкова трудно те да се клонират и това очевидно е проблем. Като цяло мисля, че тези устройства, ако продължи да ги има, трябва да бъдат заменени с някаква по-надеждна и смарт версия, която да регистрира всеки конкретен случай на използване. Трябва да има и стриктен протокол кога и как може и периодично да се одитират натрупаните данни”, писа кметът Трайков.

Като шеф на район, който включва идеалния център на София, Трайков можеше и по-успешно от “Труд news” да получи информация от Столична община, преди да тръгне на лов за лайкове в социалните мрежи. Истината е, че в София има една от най-модерните и “умни” светофарни системи в сравнение с други столици в Европа. Компютрите отчитат всяко използване на 56 от 60-те устройства за дистанционно задействане на зелен сигнал на светофарите. Изключение се прави само за 4-те устройства, дадени на НСО и то само с цел да се запазят в тайна маршрутите, използвани от най-висшите държавни мъже и жени.

Любопитен факт е, че нито едно устройство “зелена вълна” не е дадено на МВР за автомобили на пожарната или полицейските патрулки, не е дадено също и на частни линейки или охранителни фирми с денонощни патрули в София.

Според Закона за движение по пътищата автомобилите на НСО, пожарната и други служби от състава на МВР, както и линейките имат специален режим на движение и с включени сирени и буркани спокойно могат да минават и на червен сигнал на светофарите. Преценено е обаче, че линийките трябва да имат предмиство дори и при задръстване, за да могат шофьорите им сами да включат на зелено и автомобилите пред тях да се раздвижат и да им освободят пътя.