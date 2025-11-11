Поправиха авариралата тръба за отходни води във Варненското езеро

Още по темата: Нова авария на тръбопровода за отпадни води във Варненското езеро 10.11.2025 14:08

Аварията на временния тръбопровод във Варненското езеро, който отвежда отпадните води от южните квартали към пречиствателна станция, е отстранена днес в 14:00 часа, съобщиха от общината. Части от тръбата бяха разместени в неделя следобед след преминаването на голям кораб с дълбоко газене.

С поправката на временното съоръжение се заеха екипи на "Хидроремонт ИГ" ООД, което полага нова и вкопана под дъното тръба. Проектът се финансира от МРРБ по споразумение, подписано с общината на 1 април 2024 г. Обектът вече трябваше да е готов, но заради забавянето на плащанията от страна на държавата, строителните работи са замразени.

Изпълнителят е готов да ги довърши в рамките на няколко месеца, ако бъде осигурено финансиране.