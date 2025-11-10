Нова авария на тръбопровода за отпадни води във Варненското езеро

Турбуленция от преминаващ кораб разместила части от временното съоръжение

Ремонтът е спрял, договорът е под риск заради забавени плащания от МРРБ

Нова авария на тръбопровода във Варненското езеро е довела до теч на отпадни води, съобщиха от общината. Проблемът е бил засечен в неделя следобед. Причината е разместване на връзка между два участъка от временната тръба, което вероятно е било причинено от турбуленция в придънната зона, предизвикана от преминаването на голям кораб с дълбоко газене, обясни ресорният зам.-кмет Пламен Китипов.

След оглед на засегнатия участък аварийни екипи работят по възстановяване на целостта и проводимостта на тръбата. Дейността се извършва от „Хидроремонт ИГ“ ООД, което изгражда новия, вкопан под дъното тръбопровод. Заради благоприятното време и възможността за водолазни работи от фирмата са се ангажирали в най-кратък срок да отстранят повредата. От общината декларираха, че са предприели всички стъпки по одобрения авариен план, уведомили са заинтересованите институции, като публичната информация за възстановяването на тръбата ще бъде актуализирана в реално време.

Това е поредният пробив на временния тръбопровод. Полагането на новия и защитен от външни влияния започна през август 2024 г. и трябваше да приключи за 224 дни. Финансирането от близо 21 млн. лв. бе осигурено чрез договор с МРРБ по държавната програма за общински проекти. Преводите обаче се бавят хронично.

Преди дни пред „Труд news” и.ф. кметът Павел Попов каза, че 2/3 от работата е свършена, но са разплатени под 10 млн. лв. Изпълнителят има отчетени и неплатени фактури още за 2024 г. въпреки множеството разговори и фактът, че обектът е важен заради рисковете за околната среда и здравето на хората. През май фирмата е спряла работа поради невъзможност да продължи да кредитира проекта и реагира само при аварии. Ако МРРБ не осигури нужния ресурс, има риск договорът да се прекрати и да бъде предявен съдебен иск, предупредиха от общината. Оттам настояват ББР да отпусне средства за завършване на строежа.