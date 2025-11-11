Бюджетът разпнат между власт, бизнес и синдикати

Осигуровки да бъдат плащани и върху дивидентите, предлагат от КТ “Подкрепа”

Бизнесът е против вдигане на осигуровките и на данъка върху дивидентите

Предлагат данък върху лихвите за компании зад граница

При подготовката на бюджета за 2026 г. всеки от заинтересованите как събират парите в държавната хазна и как ги харчат дърпа чергата към себе си. А управляващите са поставени в позиция не само да търсят най-разумното компромисно решение, а да се съобразяват и с това кой е по-силен при защита на интересите си. Правителството иска бюджетният дефицит да е до 3% от брутния вътрешен продукт без да бъдат замразявани заплатите в админитрацията.

През тази седмица трябва да бъде направен втори опит за провеждане на Национален съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде задвижена процедурата по приемане на бюджета, след като през миналата седмица работодателите отказаха да участват и насроченото заседание се провали. Както “Труд news” написа, на работодателите е предложено размерът на минималната заплата да бъде отвързан от средната заплата. Тоест да отпадне правилото минималната заплата да бъде 50 на сто от средната. Но ако това бъде направено, може да се очаква също толкова твърдо несъгласие от синдикатите, каквато позиция срещу бюджета заеха работодателите след като беше обявено предложението за вдигане на данъка върху дивидентите от 5 на 10 на сто.

В момента проекта на бюджет не подкрепят нито синдикатите, нито работодателите. Според КТ “Подкрепа” в проекта на бюджет за 2026 г. липсват политики за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на дете до 2-годишна възраст, за ускоряващо увеличение на минималната заплата с цел достигане на заплатата за издръжка на живота (към момента над 1500 лв., което брутно означава заплата от около 1800 лв.). Няма и политики за увеличаване на ниските пенсии, а има пропорционално увеличение, което още повече отваря ножицата между ниските и високите пенсии. От КТ “Подкрепа” не са съгласни със замразяването на обезщетенията за безработица при увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, замразяването на данъчните облекчения за деца и на помощите за деца по Закона за семейните помощи, особено за деца с увреждания.

От КТ “Подкрепа” предлагат осигуровки да бъдат плащани и върху дивидентите, които дружествата изплащат на граждани, които държат част от акциите или дяловете в компании. Това реално са доходи за тези хора. Във Франция например, дивидентите влизат в общия доход на хората и върху тях плащат данък и осигуровки, както върху доходите от заплати.

От КТ “Подкрепа” настояват за изравняване на данъчно-осигурителната тежест при доходи от труд и капитал с цел премахване на легитимно намаляване на дължими данъци и осигуровки и изкривяване на пазара на труда.

От синдикалната организация искат въвеждане на прогресивен данък върху доходите с необлагаем минимум. И по-конкретно увеличение поне с 20% на данъчните облекчения за деца; въвеждане на необлагаем минимум равен на минималната заплата; запазване на ставката от 10% за заплати в размер до максималния осигурителен доход и облагане на доходите над максималния осигурителен доход с по-висока ставка, с цел запазване на данъчно-осигурителната тежест за всички доходи над средните. Важно е да се отбележи, че от КТ “Подкрепа” искат да бъде спазен Кодексът за социално осигуряване, където е предвидено, че максималната пенсия е в размер на 40 на сто от максималния месечен осигурителния доход, което при 3400 лв. максимална пенсия означава, че максималният осигурителен доход трябва да бъде 8500 лв. Тоест предложението е по-висока ставка на данъка да има за действително доста високи доходи, а не за заплати близки до средната за страната.

От КТ “Подкрепа” настояват за преустановяване на практиката износът на капитал от България да се облага с нулева ставка. И предлагат увеличаване на данъка върху дивидентите за граждани и фирми от други страни от ЕС на 10% (сега данъкът е 0%, само от това очакваните допълнителни приходи са 2 млрд. лв.), облагане на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и за услуги към чуждестранни фирми с 20% (сега 0%), и повишаване на ставката на данъка и при източника за доходи с източник страната от 10% на 35% към чуждестранни лица в офшорни зони за лихви, неустойки, обезщетения, авторски и лицензионни възнаграждения и услуги от всякакво естество.

По-високи осигуровки ще тласнат хората съм емиграция, заявяват от Българската предприемаческа асоциация

Предлагат вдигане на данък сгради

Искат по-висок налог за хазарта

Данъкът върху дивидентите да не бъде повишаван, а да бъде вдигнат данък сгради чрез повишаване на данъчните оценки на имотите, предлагат от BESCO.

Данък сгради да бъде повишен, предлагат от Българската предприемаческа асоциация (BESCO) в становище по проекта на бюджет за 2026 г. От бизнес организацията категорично се противопоставят на увеличение на данъка върху дивидентите, на пенсионните осигуровки с 2% и на максималния осигурителен доход и предлагат някои други източници на приходи в държавния бюджет.

Според BESCO вдигането на осигуровките и на максималния осигурителен доход ще увеличат разходите за труд, ще намалят доходите на предприемачите и висококвалифицираните специалисти и ще тласнат още повече хора към алтернативни форми на заетост или емиграция. Предложенията рискуват да подкопаят конкурентоспособността на българската икономика, да задушат инвестициите и предприемачеството и да задълбочат разделението между формалния и неформалния сектор, заявяват от BESCO. Вместо вдигане на данъци и осигуровки, България трябва да заложи на повишаване ефективността на публичните разходи, гласи становището на BESCO.

Според асоциацията вдигането на данъка върху дивидентите е икономически неоправдано. Този данък засяга инвеститорите, акционерите и хората, които влагат капитал в икономиката. Очакваните резултати от увеличението са: спад на активността на капиталовия пазар; изтегляне на инвестиции към страни с по-ниски ставки (Естония, Латвия, Малта - 0% данък дивидент); стимули за укриване на доходи и прехвърляне на печалби; демотивация на малките инвеститори.

Вместо по-висок данък върху дивидентите и по-високи осигуровки от BESCO предлагат вдигане на данъчните оценки на имотите без повишаване на самите ставки, премахване на автоматичното индексиране на заплати в администрацията с вдигане на средната заплата, отпадане на изискването за използване на регистриран в НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). От BESCO искат по-високо облагане на хазарта - въвеждане на 20% данък върху всички залози или 30% върху разликата между залозите и печалбите, предоговаряне на концесионните такси за избрани сектори с висок ресурсен потенциал.

Необлагаеми доходи в размер 14 185 лв.

По-големи облекчения за хората с увреждания

Сумата не е променяна 18 години

Предлагат необлагаемите годишни доходи на хората с над 50 на сто увреждания да бъдат повишени на 14 185 лв.

Данъчното облекчение за хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност да бъде увеличено, предлага инж. ик. Зенон Саркисян с писмо до бюджетната комисия към парламента, Министерство на финансите и Министерски съвет. През 2007 г. между първо и второ четене на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха направени промени, с които годишният облагаем доход на хората с увреждания се намалява със 7920 лв. На първо четене тогава и инвалидите попадаха под облагането на плоския данък от 10%, както всички останали. Промяната в облагането влезе в сила от 2008 г. и оттогава сумата от 7920 лв. не е променяна. Минаха 18 години и този размер не е коригиран, а животът поскъпна, нараснаха и доходите.

“Вероятно залисани от много проблеми в държавата сте забравили да промените това облекчение, касаещо най-уязвимата група от хора у нас. Най-тихата част от българския народ. Те не викат, те не крещят, но и никой не ги забелязва в тяхната самота”, гласи писмото на инж. ик. Зенон Саркисян. Неговото предложение е сумата от 7920 лв. да се коригира с размера на инфлацията, измерена от НСИ за последните 18 години. Натрупаната инфлация за юли 2025 г. спрямо януари 2008 г. e 79,1%, което означава данъчното облекчение да бъде повишено на 14 185 лв. (7253 евро). От такава промяна загубите за бюджета ще бъдат незначителни, но ефектът за хората със специални нужди - съществен, гласи писмото.

Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ:

Дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията

Колкото повече увеличаваме държавния дълг, толкова по-лоши стават условията, при които можем да заемаме пари, особено ако не показваме ръст на производителността и износът се влошава, каза членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод подготовката на бюджета за 2026 г. Той добави, че ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията. “Това е най-големият проблем - новите заеми не създават условия за растеж”, заяви е той.

В проекта на бюджет за 2026 г. е записано, че новият държавен дълг може да бъде в размер до 10,5 млрд. евро. Освен това може да има и държавно гарантиран дълг в размер до 4,6 млрд. евро. Това е доста повече от миналата и от предходните години, каза Любомир Каримански.

Той отправи и други критики, като обясни, че през последните няколко бюджета държавата прибира 100% от печалбата на предприятия като АЕЦ “Козлодуй”, а същевременно самата централа взема кредити от банка, за да финансира проучванията за 7-и и 8-ми блок. Така плаща лихви по заеми, вместо да използва собствената си печалба - само и само държавата да отчете приходи в бюджета, каза Любомир Каримански.