Полагането на нова канализация във Варна приключва през януари

Подмениха 52-годишни тръби, захранващи града с питейна течност

Полагането на нова канализация в множество градски и вилни зони във Варна ще приключи окончателно през януари 2026 г. До тогава трябва да бъдат възстановени пътните настилки в районите, където още се работи, съобщи Сава Коев, ръководител на проекта на „ВиК-Варна“ за воден цикъл. Той поясни, че заради множеството жалби екипи на дружеството възложител организират срещи с хората квартал по квартал, за да решават възникналите казуси. „В случаите, когато вина има някой от изпълнителите, задържаме плащания, докато проблемът се разреши, но повечето сигнали касаят дейности, които зависят от общината“, обясни Коев. Той припомни, че след финала на строително-монтажните работи ангажимент на „ВиК-Варна“ е да възстанови улиците във вида, в който са били преди разкопаването.

Освен нова канализация, финансираният от програма „Околна среда“ с над 136 млн. лв. проект за воден цикъл включва ремонт и полагане на нови водопроводи. Такива се изграждат по трасето Варна - Златни пясъци, където пътят в момента е стеснен от Екопарка до разклона за курорта и трафикът върви двупосочно само в едната лента. Шосето ще бъде отворено преди началото на новия туристически сезон, най-късно през май догодина, с което ще бъде даден и финал на мегапроекта. По него до момента са завършени над 94% от строителните работи и от обособените осем подпроекта пет вече имат разрешения за ползване, уточни Сава Коев.

Три от обектите са реконструкции на участъци от деривацията Китка-Варна, осигуряваща захранването на града с питейна вода. Ремонтите на магистралните водопроводи и връзки са приключили, в предвидения тестов срок от 1 г. не са установени дефекти по нито един от участъците. Лентата на един от тях, обхващащ 3,5 км от магистралния водопровод Девня - Варна, бе прерязана на официална церемония вчера в района на Белослав. В подмяната на 52-годишните стоманени тръби с метални и защитени от корозия са вложени 9,78 млн. лв.

Следващият голям проект, подготвен от „ВиК-Варна“, който чака издаването на документи, е за допълнително захранване на града от Девненските извори, посочи зам.-управителят на дружеството Яна Маринова. Целта е да се гарантира, че Варна ще има вода, дори ако количествата от язовир „Камчия“ намалеят драстично. За целта обаче са нужни над 30 млн. лв., за които ще се търси държавно финансиране.