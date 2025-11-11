Маги Халваджиян за кучето Мая: Лекар? Човек? Превърнаха ни в беззъби овце!

Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!? Това написа в социалните мрежи продуцентът Магърдич Халваджиян за жестоко убийство на кучето Мая в кв. "Разсадника".

„Доста години ‘Господарите’ се бореха за 'Зоополиция'. Накрая, когато общественият натиск стана много голям, управляващите взеха фиктивно решение да бъде създадена. Реално нищо такова не се случи – без бюджет, без коли, без смисъл.“

Халваджиян обвини обществото за пасивността и липсата на последствия.

„Лъжат, крадат и няма последствия! Защото , ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко!“

Продуцентът подчерта и проблемите с журналистиката.

„Ако забелязвате, вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито 'Господари'. И това винаги е била целта на политиците – беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха“, завършва продуцентът.