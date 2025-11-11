България разполага с бензин за 35 дни и дизел за над 50 дни

България разполага със запаси от бензин за около 35 дни и от дизел за над 50 дни, съобщи председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов в ефира на bTV.

По думите му, страната е осигурила около 98% от задължителните 90-дневни резерви, като половината от тях се съхраняват на територията на България – в бази на агенцията и в частни складове. Останалите количества са разположени в партньорски държави като Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция и Румъния, и могат да бъдат доставени у нас в срок между 7 и 45 дни при необходимост.

Асенов потвърди, че три компании не изпълняват задълженията си за поддържане на резерви от горива – сред тях е „Инса ойл“, а другите две са по-малки дружества. Те посочват като причина липсата на капацитет за съхранение, въпреки че законът ги задължава да разполагат с такива количества. Срещу тях се водят съдебни дела, които агенцията печели, но законът не предвижда финансови санкции за нарушителите.

Горивата, които тези три компании трябва да поддържат, съставляват около пет дни от задължителните резерви. В момента около 80% от частните резерви се осигуряват от „Лукойл“, уточни Асенов, като увери, че при необходимост държавата ще гарантира наличието на необходимите количества.

Ръководителят на Държавния резерв добави, че има сключени договори за контрол на качеството и количеството на горивата, а проверки се извършват ежемесечно. Той увери, че рафинерията в Бургас няма да спре работа, но при евентуално намаляване на капацитета ѝ има алтернативни варианти за преработка на нефта до крайни продукти – бензин и дизел.