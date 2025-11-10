Фармацевти предупредиха НАП за предстояща криза с аптеките

Може да се въведе одиторски файл

Решението на проблема зависи от депутатите

За задаваща се невиждана здравна криза от Нова година предупредиха фармацевти експерти на НАП. Повод за срещата бе вписаното в проектобюджета за 2026 г. изискване за задължително въвеждане на лицензирани от НАП софтуери.

Вървим към въвеждане на поредната електронна система, която няма смисъл, предвидена през Закона за бюджета, коментираха фармацевти. Те бяха категорични, че в този бранш всичко е на светло. “Обременяват ни с още ангажименти, това ще забави и работата в аптеката. Ако изискването влезе в сила от 1 януари, аптеките няма да могат да направят и една продажба, а много от колегите въобще няма да отворят”, коментираха собственици на аптеки.

На срещата между фармацевтите и експерти на НАП са присъствали и IT специалисти, разработили аптечни софтуери. Представителите на БФС и софтуеристите разказали на данъчните колко свръхрегулирана и извадена на светло е аптечната дейност, а IT специалистите обяснили подробно как се извършват всички контроли и докладвания в няколко системи, които трябва да работят в синхрон. Цялата информация се записва в държавни национални системи и там не може да бъде променяна.

Представителите на НАП изслушали много внимателно разказа на фармацентите и хората, изградили софтуери на аптеките, благодарили за ценната информация и казали: “Ще видим”.

Решението на проблема е в ръцете на депутатите. Те биха могли да направят изключение за отделни браншове, чиято дейност е изцяло на светло. Софтуеристи коментираха, че решението на проблема би могло да е доста елементарно. Вместо да се плащат между 18 000 и 20 000 лв. за софтуер би могло в системата, с която работят аптеките да се вкара т. нар. одиторска програма или одиторски файл, с които НАП да следят продажбите.