Спират ТИР-овете по магистралите на празници и в пикови часове

Предложения на АПИ за догодина

На официални празници и в пикови часове временно да се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените магистрали “Тракия”, “Хемус” и “Струма” плюс участъка от главен път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват с леките си автомобили, както и да се повиши безопасността на движение.

Това предвижда проект за заповед на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), който обаче изцяло се отнася до определени дни през идната 2026 г.

Поне 10-15 пъти в различни периоди от 2000 година насам АПИ въвежда ограничения за ТИР-овете, но превозвачите успяваха да се преборят срещу заповедите на агенцията, защото противоречат на един основните принципи на ЕС - за свободно движение на стоки.

България е транзитна страна на пътя между Азия и Европа и всякакви спирания на тежкия трафик, дори за няколко часа, оскъпяват транспортните услуги. Всъщност пътната безопасност отива на кино не когато спират камионите по паркингите, а когато ги пуснат след подобно спиране и всеки тираджия гледа да навакса, обясняват експерти.

Предложенията на АПИ са свързани с дните около празниците 3 март, Великдени, Гергьовден, 24 май, Дните на Съединението и Независимостта, Коледа и Новата 2027 година.