Първо плаване за новия ни военен кораб „Храбри“ (ВИДЕО)

Започнаха ходовите изпитания на първия от двата нови модулни многофункционални кораби за военноморските ни сили - "Храбри". Днес той напусна кея на "МТГ – Делфин", с помощта на два влекача на Параходство Български морски флот, съобщава Maritime.bg. На борда на ХРАБРИ е и пилот от Пилотска станция – Варна. Началото на изпитанията съвпадна с 581-ата годишнина от Битката при Варна и идва само дни след като бяха отбелязани 113 години от първата победа на морския флот на България. По план приемането на кораба в състава на флота се очаква до края на годината.

Днес "Храбри" плава само във водите на Варненското езеро. Поредната авария на напорния тръбопровод между Пречиствателна станция Варна и Аспарухово, стана причина за невъзможност за първо излизане в Черно море на новия кораб.

Строежът модулния многофункционален кораб (ММПК) започна през 2022 година. Той е първият от двата, които се строят край Варна под ръководството на NVL Group, бившата Lürssen Defence, с участието на множество български доставчици.

Междувременно, тече ускорена доставка на боеприпаси и други компоненти, за да може по-бързо да се придобият първоначални военни способности.

"Храбри" и "Смели" са с дължина 90 метра и водоизместимост от приблизително 2300 тона, разполагат с интегрирана система за управление на бойните действия и са в състояние да противодействат както на въздушни и наземни, така и на надводни и подводни заплахи. Те са предназначени за изпълнение на задачи в рамките на международните съюзнически мисии на НАТО и ЕС.