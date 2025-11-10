Столична община и районите Подуяне, Слатина и Изгрев имат готовност за алтернативна организация на сметопочистването

Столична община и районните кметове на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ въвеждат засилена координация за алтернативна организация на сметопочистването в Зона 3 от 1 декември. Това стана ясно след среща, проведена днес между зам.-кмета по екология Надежда Бобчева и кметовете на трите района - Кристиян Христов, Георги Илиев и Делян Георгиев.

Настоящият договор за чистота на трите района изтича на 30 ноември 2025 г., а сключването на нов договор се бави поради обжалване. В хода на срещата беше потвърдена пълната готовност от всички страни за осигуряване на алтернативна организация на сметосъбирането, съобщават от пресцентъра на Общината.

“Работим в добър синхрон и установявам, че районните кметове вече са свършили много работа по темата, за което им благодаря. Съвместната ни готовност и координация са ключови, за да се справим с временното неудобство по възможно най-добрия начин. Разчитаме на хората и ще продължим да информираме всички своевременно,” коментира зам.-кметът Надежда Бобчева.

Сметоизвозване

Общината и районите имат готовност за цялостно поемане на сметоизвозването в трите района чрез общински капацитет с наета техника.

Техника: Идентифицирана е възможност за наем на 15 големи сметоизвозващи камиона, включително чрез районните администрации. Този капацитет е достатъчен за редовно обслужване на отпадъците в трите района.

Човешки ресурс: Решение за осигуряване на необходимия човешки ресурс е намерено чрез доклад за увеличаване на капацитета на Завода за отпадъци (СПТО). „Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван,“ заяви Бобчева.

Едрогабаритни отпадъци (ЕГО): Столична община очаква мнозинство в подкрепа на доклад на “Спаси София” за закупуване на 10 камиона с щипка и кран за районните администрации. Този капацитет ще е достатъчен за справяне с временна организация в 5 района - Люлин, Красно село, Подуяне, Слатина и Изгрев.

Зимно почистване: Общинският капацитет може да поеме шест района

Екипът на Столична община и общинското дружество „Софекострой“ ЕАД са идентифицирали налични машини и имат готовност за наем, като се предвижда този тип общински капацитет да покрие нуждите на Люлин, Красно село, Подуяне, Слатина и Изгрев през зимния сезон.

30 снегорина са изчислени като достатъчни за зимното почистване на тези шест района. Направени са стъпки и за наемане и на допълнителен човешки ресурс.

Други детайли

Освен сметоизвозването и снегопочистването на срещата бяха обсъдени и другите регулярни дейности по чистотата.

Временни точки: Представители на районните администрации вече са направили предварителни обходи за определяне на точки за разполагане на временни контейнери за облекчаване на сметоизвозването, в случай че това ще бъде необходимо. Предстои координация и финални утвърждаване на точките съвместно със Столичния инспекторат.

Малки кошчета: Вече е направена организация от районите. Предстои да се направят точни изчисления за допълнителни целеви средства, които Столична община ще разпредели за обслужване на малките кошчета около спирки и детски площадки.

Разделно събиране: Администрацията призовава хората отсега да събират разделно. "Екобулпак" потвърдиха, че ще продължат да изпълняват ангажимента си по разделното събиране в трите района (част от общо 16, които се обслужват от фирмата).

Районните кметове и заместник-кметът Бобчева се разбраха за седмични срещи за стиковка на напредъка. Столична община и районните администрации ще информират гражданите навременно и прозрачно за всеки етап от въвеждането на временната организация, за да гарантира спокойствието на жителите на трите района.

Настоящият договор за почистване изтича на 30 ноември 2025 г. Общината прекрати поръчката, поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат кандидат „Сорико-Бакс“ не декриптира ценовото си предложение и на практика се отказа от участие. Това решение се обжалва от Консорциум “Чистота Средец”, който е бил отстранен на техническа фаза.

До това се стигна след като кметът Васил Терзиев обяви, че няма да подпише договори на необосновано високи цени. Предстои Общината да вземе решения по останалите четири зони (Зони 1, 2, 5 и 7) от мегапоръчката, в които попадат районите: Средец, Лозенец, Студентски, Искър, Кремиковци, Панчарево, Връбница, Нови Искър, Банкя, Възраждане, Оборище и Триадица.