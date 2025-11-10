Субсидията за градския транспорт на София липсва в проектобюджета, обяви кметът Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев заяви в публикация във Фейсбук, че субсидията за градския транспорт на столицата напълно липсва в проектобюджета за 2026 г,, както и че няма информация за финансирането на разширението на метрото.

По думите му, в така предложената бюджетна рамка на държавата за следващата година липсват прозрачност и предвидимост по отношение на парите за София.

Като добра новина Терзиев посочва, че с около 90 млн. евро се увеличават средствата за училища и други делегирани от държавата дейности. Повече са и парите за инвестиции и строителство.

По думите му, към момента София е получила едва 237 хил. лв. за 2025 г. при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения, а подадените искания за плащане са за близо 35 млн. лева.

"Може и да има достатъчно пари за София, но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да "застава под герба", за да стигнат средствата до хората,“ пише още Терзиев и допълва, че държавният бюджет не трябва да се превръща в инструмент за политически натиск.