Летището в Бургас затваря за половин година

50 млн. евро инвестиция за модернизиране на пистата

Летището в Бургас ще бъде временно затворено за срок от 6 месеца за реконструкция и подмяна на настилката на пистата, съобщава БНР. Строителните дейности ще бъдат официално открити с церемония, като инвестицията възлиза на 50 млн. евро. Това е един от най-мащабните инфраструктурни проекти, реализирани от концесионера на морската гара – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Днешният старт на реконструкцията е избран съвсем символично, тъй като се навършват 19 години от началото на концесията на летището.

„Старата писта е изградена преди 46 години, с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Сега ще бъде използвана нова модерна технология за подмяна на настилката“, обясни изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

Планира се първите полети на новата писта да се осъществят на 1 май 2026 г. Проектът е разработван в продължение на 5 години от специалисти с международен опит, а за строителните дейности са ангажирани около 150 работници.