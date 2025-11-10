Кастрираха мечките в Благоевград

Мъжките мечки Янчо и Борко от зоопарка в Благоевград бяха кастрирани, съобщиха от общината. Контрацептивните мерки ще попречат на животните да се размножават с близкородствени, което почти сигурно води до здравословни последици и аномалии при техните поколения.

Инициативата е реализирана чрез съвместните усилия на местната управа, зоопарка и международната организация за защита на животните Четири лапи (FOUR PAWS), която повече от 10 г. ангажирано работи по въпросите, свързани със зоологическите градини в България.

Ветеринарномедицинската процедура беше извършена с участието на екип на зоопарка, д-р Светослав Димитров и опитния специалист д-р Марк Гьолкел в присъствието на представител на Агенцията по храните в Благоевград. Интервенцията премина без усложнения, мечоците са в добро здравословно състояние и се чувстват отлично.

В момента в Зоопарка живеят три мечки – двете мъжки Янчо и Борко и женската Калина, за които се полагат постоянни грижи.

