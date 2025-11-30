Васил Терзиев се отчете за ремонтирани пътища на Витоша

Обновихме около 700 метра от пътя към ски писта „Лалето“ и ремонтирахме още 600 метра от достъпа до влека на „Ветровала“ на Витоша. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във фейсбук.

Кметът обясни, че са ремонтирани и важните артерии в ниската част на планината: ул. „Беловодски път“ - участъкът към „Златните мостове“; ул. „Акад. Сандърс“ - от Драгалевци до хижа „Алеко“.

Общината почти няма собственост в природния парк, но въпреки това не можем да стоим безучастни, заяви Терзиев и благодари на всички, които през годините търпеливо са изтърпявали неудобствата, защото любовта към планината винаги е била по-силна.

Точно затова тази есен възложихме текущи ремонти на ключови пътни артерии. За да направим достъпа малко по-лесен още сега - докато работим за голямата визия за възстановяване на планината, коментира столичният кмет.