Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура

"Категорично не сме доволни от бюджета за култура", заяви председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев по Нова ТВ.

„Този половин процент всъщност преповтаря бюджет 2025 г. Само че тези 34 милиона не са 34, а са 25 милиона отгоре. И това са ПМС-тата, които бяха приети през миналата година. И тези ПМС-та — един път 15 и един път 34 милиона лева - всичко това прави 25 милиона евро. Тези ПМС-та са прибавени просто към бюджета, но ръст на бюджета няма”, каза Мутафчиев.

Той е категоричен, че увеличението на бюджета е необходимо за целия сектор „Култура”, за да планират дейности, а не само да си платят направените вече разходи.

„С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог. Сектор „Култура“ няма никакъв диалог с Министерството на културата. Именно заради това онзи ден имаше и протест на независимите организации”, каза Мутафчиев.

Той предупреди, че ситуацията е такава, че има предпоставка за затваряне на културни пространства, за спиране на дейности на независими организации, но и на държавни културни институти.

„Има предпоставка за фалити на всички тези организации заради невременно разплащане, заради неуредици в разплащането на фондове, заради липса на комуникация”, каза Христо Мутафчиев.