10 сантиметра сняг натрупа на Пампорово

Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщи БТА, позовавйаки се на информация от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта. Температурата е минус 2 градуса.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.

Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.