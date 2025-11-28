Шофьор засечен с 248 км/ч средна скорост на „Тракия“

Тол камерите превърнаха в капан отсечката от 10,9 км между пътните възли Цалапица и Радиново

Контролираните отсечки ще станат 50

На третия месец свързаха системите на КАТ и АПИ

Шофьор е засечен да кара с 248 км/ч средна скорост по магистрала “Тракия”. Тол камерите са снимали нарушителя в отсечката между пътните възли Цалапица и Радиново, която е дълга 10,9 км и се намира между Пазарджик и Пловдив. Настилката там отскоро е ремонтирана, сложени са нови мантинели и маркировка, а “рекордът” е поставен през нощта. Автомобила, чиято марка и модел не се съобщава, е преминал за около 3 минути през контролирания участък.

Данните съобщиха вчера от МВР и Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), към която е Националното тол управлението. На третия месец от влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), по които се засича средна скорост, двете институции успяха да свържат системите си. Също вчера от КАТ потвърдиха напълно информацията на “Труд news”, че от 7 септември досега не е издаден нито един електронен фиш за превишена средна скорост, въпреки че тол камерите към 26 ноември са снимали 49 291 нарушители.

Камерите на тол управлението са заснели най-големия рекордьор в отсечката п. в. Цалапица - п. в. Радиново с дължина 10,9 км на магистрала “Тракия”.

Казано беше само, че тенденцията е нарушенията да намаляват, тъй като много от шофьорите вече знаят къде са отсечките капани. Освен тази между Цалапица и Радиново, има още две на “Тракия” около Пловдив, както и Северната скоростна тангента край София, където продължават да бъдат засичани най-много нарушения.

Справка в сайта на тол управлението показва, че сертифицираните отсечки към 28 ноември за 31 в двете посоки. Според представител на АПИ те ще станат 50.

Гл. инспектор Лъчезар Близнаков от КАТ уточни, че преди да бъдат издавани електронните фишове за превишена средна скорост много внимателно ще се преглеждат файловете, за да не се допуснат “пороци в процеса”.