Премиерът Желязков пристигна в района на Симитли: Каква е ситуацията (НА ЖИВО)

Премиерът Росен Желязков пристигна в района на Симитли, за да инспектира лично скъсаните диги на Напоителни системи по поречието на Струма. Министър-председателят ще обходи всички критични точки, като област Благоевград бе една от най-засегнатите от продължителните валежи.

От Напоителни състеми обявиха, че във вчерашния ден се е покачило значително нивото на р. Градевска. Предприети са били действия, след като са били са застрашени от скъсване диги.

"За да не бъдат залети къщи бяха предприти действия по укрепване и възстановяване на дигата", уточниха от Напоителни системи.

Вчера община Симитли обяви бедствено положение поради продължаващите проливни дъждове и усложнената метеорологична обстановка.

В резултат на интензивните валежи са причинени значителни щети във всички населени места на територията на общината.

Бедственото положение е обявено от кмета на Симитли Апостол Апостолов, а от общинското ръководство апелират жителите и гостите на общината към повишено внимание и отговорност.

Очаквайте подробности!