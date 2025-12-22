Синя и Зелена зона във Варна излизат в празнична ваканция за 10 дни

Антитерористи ще дежурят по улиците

Синя и Зелена зона във Варна излизат в 10-дневна ваканция за празниците. Жителите и гостите на града ще могат да паркират безплатно на близо 20 000 паркоместа в центъра и периферията му от 24 до 28 декември включително и от 31 декември до 4 януари. „Паяците“ обаче ще работят, предупредиха от ОП „Общински паркинги и синя зона“ с апел към водачите да не оставят колите си на забранени места.

Засилено присъствие на органите на реда ще има около храмовете в града от 12 до 20 часа на Бъдни вечер. От 24 до 28 декември на оживени локации ще дежурят патрули на полицията и жандармерията, въоръжени с дългоцевно оръжие с цел превенция и противодействие на терористични атаки, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна. В празничните дни допълнителни екипи ще бдят по входно-изходните артерии на града и край моловете. На крак ще е и Пътна полиция, която планира спецакции за лов на пияни, дрогирани и неправоспособни шофьори.