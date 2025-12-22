Започна голямото изнасяне от София: Ето къде по магистралите има ремонти и ограничения

Столицата се изпразва за предстоящите коледни и новогодишни празници. От Агенция "Пътна инфраструктура" обявиха, че се очаква над 100 000 автомобила да напуснат територията на града.

От АПИ припомниха на шофьорите, че утре, 23 декември, от 14 ч. до 20 ч. ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“, излизащи от София.

Очаква се 35 000 превозни средства да се движат по АМ „Тракия“, около 20 000 по АМ „Хемус“, 20 000 по АМ „Струма“ и 10 000 по АМ „Европа“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София. Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На АМ „Тракия“ в участъка от п. в. „Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. „Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10 ч. и 20 ч. ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Във вторник и сряда ще се осигурят две ленти в посока Кулата и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Необходимо е шофьорите да тръгват на път с изправни автомобили, готови за зимни условия.

Прогнозите на метеоролозите се следят постоянно от пътните управления и пътноподдържащите дружества и се предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи.

Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.