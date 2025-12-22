Кастрират бездомните котки във Варна

Започва кастрацията на бездомни котки във Варна, които при последното преброяване преди година бяха над 17 700.

Обезпаразитяването, маркирането и кастрирането им ще извършват три ветеринарни клиники, с които Община Варна сключи договори след проведена обществена поръчка на стойност до 100 000 лв. без ДДС и със срок от 1 година.

Клиниките ще поемат дейността по райони. „Прима вет“ ще обслужва „Одесос“ и „Приморски“, „Стоянов вет“ - „Младост“ и „Владислав Варненчик“, а „Дианавет“ - „Аспарухово“, съобщиха от местната администрация.

За изпълнението на проекта общината ще си партнира с доброволци. Те ще залавят по хуманен начин здрави безстопанствени котки и ще ги отвеждат в съответната клиника за извършване на манипулациите. Кастрацията трябва да се извърши в рамките на деня, а животното да бъде маркирано чрез подрязване на връхчето на ухото. Следоперативната грижа включва престой от 24 часа в клиниката, след което доброволецът трябва да върне котката на мястото, откъдето я е взел.

Контролът върху работата на клиниките ще се осъществява чрез попълването на подробни приемо-предавателни протоколи, които трябва да бъдат подписани от ветеринарния лекар и доброволеца, донесъл животното. Към тях ще се прилага и снимка на четириногото.

Към момента две неправителствени организации за защита на животните са заявили готовност да съдействат по проекта. Целта му е да се спре бурното развитие на популацията, която на всеки 2 години се увеличава с близо 85%.