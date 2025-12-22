Ударно асфалтират улици в Царево преди Коледа

Работата по уличната мрежа продължава и догодина

В Царево ударно асфалтират улици преди Коледа. В рамките на започналите през този месец дейности ключовата улица „Бриз“ в квартал „Василико“ вече е готова.

Градът и цялата община преживяха няколко големи водни бедствия, а за идния сезон инфраструктурата трябва да е безупречна. Затова се работи на пълни обороти, коментират общинарите.

Работата по уличната мрежа ще продължи и през първите дни на новата година. След 05.01.2026-та ще бъде довършена останалата част от ул. „Хан Крум“, с което ще приключи текущият етап от ремонтните дейности в района.

Отново в квартал „Василико“ се проектират още няколко улици, които поетапно ще бъдат асфалтирани след приемане на годишния бюджет.

Започва работа и в Зона „Север“, а в началото на следващата година ще стартират и дейности по улици на територията на курорта Лозенец, съобщиха от Община Царево.