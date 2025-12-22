Арестуваха вандал, изпотрошил над 200 надгробни плочи

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София, обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.





