70% спад на мигрантския натиск към България

Мигрантският натиск към България е намалял със 70% през последната година. Това заяви директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

По думите му е отчетен и рекорден брой неутрализирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на нелегални мигранти. Според Златанов засилените мерки за охрана на границата и по-добрата координация със службите в съседните държави дават реален резултат.

Изявлението бе направено по повод отбелязването на 138 години от създаването на „Гранична полиция“. Честванията започнаха с полагане на венци и цветя пред паметника на загиналите полицаи в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“ в София.

Историята на граничната охрана у нас започва на 22 декември 1887 г., когато е приет първият Закон за пограничната стража. С него охраната на държавната граница официално е възложена на Министерството на вътрешните работи.