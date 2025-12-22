С 40% намалели фините прахови частици във въздуха на София през уикенда

196 916 „зелени билета“ са закупени за двата дни

Столична община отчете положителна тенденция в подобряването на качеството на атмосферния въздух в града, като данните от последните дни показват значителен спад в нивата на основните замърсители и повишена гражданска дисциплина. Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) са намалели с почти 40% в рамките на три дни, съобщиха от Столична община.

Близо 200 000 „Зелени билета“ са закупени само за два дни, а нарушенията в Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили са значително по-малко спрямо същия период на миналата година, отчитат още от общината.

„Зеления билет“

За първи път този сезон Столична община въведе „Зелен билет“ за пътуване с градския транспорт в събота (20.12), неделя (21.12) и понеделник (22.12), на база прогнози на НИМХ за задържане на замърсители. Само през уикенда са закупени 196 916 „Зелени билета“, което показва голям интерес и отговорност от страна на гражданите.

“Никоя мярка сама по себе си не може да доведе до значителен и устойчив резултат в подобряването на качеството на въздуха. Затова Столична община не разчита на единични решения, а прилага последователен и комплексен подход. Както мерките не могат да работят сами, така и общината не може без активното участие на гражданите. Благодарим за отговорното поведение и апелираме за дисциплина, особено през зимния сезон, когато замърсяването на въздуха в София е най-сериозно.”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

След отчетени превишения на нормите за ФПЧ в края на работната седмица, през почивните дни е регистриран спад от близо 40% в концентрациите на замърсителя на част от автоматичните измервателни станции в София, като стойностите продължават да се понижават и да се доближават до допустимите норми.

Почти 40% е и отчетеният спад в нивата на азотен диоксид (NO₂) на 22.12.2025 г. спрямо 19.12.2025 г. – показател, който е пряко свързан с автомобилния трафик и ефективността на въведената нискоемисионна зона.

Нискоемисионната зона

Данните, представени от заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, показват устойчива тенденция за повишаване на гражданската дисциплина по отношение на ограниченията в Нискоемисионната зона за автомобили.

„Виждаме, че все повече шофьори спазват правилата и планират придвижването си по-отговорно. Това е ключово, защото ефектът от нискоемисионната зона се натрупва с времето и води до реално намаляване на замърсяването от трафика“, подчерта Чаушев.

За периода 1–21 декември 2025 г. нарушенията в Малкия ринг са с около 30 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В Малкия ринг ограничението важи за автомобили от I-ва и II-ра екологична група, а в разширения обхват на Големия ринг – само за автомобили от I-ва екологична група. В Големия ринг за същия период са отчетени 17 288 нарушения.

Анализът показва още, че нарушенията в Малкия ринг от автомобили със софийска регистрация са значително повече в сравнение с тези на автомобили, регистрирани в други населени места.