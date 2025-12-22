ЕК задържа 152,8 млн. евро от третото плащане по ПВУ

Европейската комисия временно задържа 152,9 млн. евро от третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР дипломатически източници. Общата сума на третото плащане, поискано от България, е 1,618 млрд. евро.

ЕК мотивира решението с това, че страната ни не е изпълнила задоволително два ключови етапа от националния план. Единият се отнася до създаването и функционирането на Антикорупционната комисия, а другият – до приемането и влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността на главния прокурор.

На 1 декември Комисията информира България за своята оценка, като даде срок от един месец за представяне на възражения. На 3 декември българската страна съобщи, че няма забележки.

През ноември ЕК временно спря 214,5 млн. евро по второто плащане на България, възлизащо на 653 млн. евро, също заради неизпълнение на ключов етап, свързан с Антикорупционната комисия. Този етап обаче е различен от сегашния, за който се задържат средствата.

Изплащането на задържаните 152 млн. евро ще стане възможно едва след предприемане на необходимите мерки за задоволително изпълнение на двата ключови етапа. България разполага със срок от шест месеца за това.

В същото време страната може да представи забележки в срок от два месеца във връзка с днешното решение на Еврокомисията.