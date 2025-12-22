Над 200 снегорина ще чистят снега в София

Столичната община разполага с необходимите около 200 снегорина за зимното почистване, съобщи зам.-кметът Надежда Бобчева на брифинг.

"Снегорини засега липсват за т.нар. Зона 3, която включва районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". В Зона 3 са необходими 22, а ние за момента сме обезпечили около 15. Не искам да споделям детайли, докато не подпишем всички договори и не уточним всички подробности", коментира зам.-кметът.

По повод снегопочистването в "Люлин" и "Красно село" Бобчева каза, че са в непрекъснат контакт с общинската фирма "Софеикострой", които уверяват, че имат нужните договори да обезпечат снегопочистването там.

Относно днешните решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по жалби, свързани с обществени поръчки на Столичната община за събиране и транспортиране на отпадъци, Надежда Бобчева каза, че в четири от случаите Общината е обявена за изпълнител, а единствено за Зона 4 от обществената поръчка за отпадъците (районите "Надежда", "Илинден" и "Сердика") има препоръка да бъде преразгледано решението на Общината.

"Тепърва ще се запознаем с мотивите, с които КЗК е отсъдило това решение, за да видим какви са възможностите, с които разполагаме и как ще постъпим от тук нататък, за да сме наясно дали това тълкувание е обвързващо, или не е и до каква степен", уточни тя.

За чистенето на пътищата, които водят до планината Витоша, Бобчева каза, че има дело за предварително изпълнение, което Общината води и което е вече е във Върховния административен съд. "Надявам се в рамките на седмица или когато договорът изтече, на 7 януари, да има решение и яснота какви действия се очаква да предприемем", каза зам.-кметът.