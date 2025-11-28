"32 000 българи са на режим": Омбудсманът против предложеното от КЕВР поскъпване на водата от 1 януари

Омбудсманът Велислава Делчева заявява несъгласие с предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) поредно увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Според Делчева липсват убедителни основания, които да доказват, че по-високите цени ще доведат до по-качествена, надеждна и ефективна услуга за гражданите.

В становище до председателя на КЕВР Пламен Младеновски, което ще бъде представено и на заседанието на регулатора във вторник, омбудсманът посочва, че увеличението се предлага на фона на тежка година за хиляди потребители, преживели водни режими. Само към 25 ноември 2025 г. 32 259 души са били засегнати от режимно водоподаване по данни на МРРБ, се посочва в съобщението.

През 2025 г. повече от половината от жалбите до институцията в сектора са свързани с лошо качество на услугата – особено от областите Плевен, Варна, Перник, София област и Шумен: тежки режими, некачествена питейна вода, забавено отстраняване на аварии, слабо налягане и други.

Според Доклада на регулатора за изменение на цените най-големи увеличения се предвиждат за ВиК Кърджали (13,19%), ВиК „Паничище“ – Сапарева баня (12,67%), ВиК „Стенето“ – Троян (12,03%), ВиК Благоевград (11,72%) и „Софийска вода“ (9,26%). Най-висока остава цената в Силистра – 6,42 лв./куб. м. Тези цени не са окончателни, тъй като към тях ще бъде добавена и инфлацията за ноември 2025 г.

Омбудсманът обръща внимание, че общественото обсъждане не може да бъде ефективно, защото част от базовите отчетни данни, на основата на които са изчислени цените – инвестиции, разходи за електроенергия, компенсации, показатели за ефективност – не са публично достъпни, посочват още от пресцентъра.

Като пример е посочено ВиК Хасково, за което в Доклада е отчетено неизпълнение на три ключови показателя, без обаче да са предоставени данните, въз основа на които са направени изчисленията. Това, по думите на омбудсмана, не позволява на заинтересованите страни да дадат информирано становище.

От Доклада става ясно, че девет ВиК оператора не са изпълнили инвестиционните си планове, а 32 – ключови показатели за ефективност. Въпреки това цените продължават да нарастват.

Годишният доклад на КЕВР за 2024 г. показва, че общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година, въпреки над 532 млн. лв. направени инвестиции. В същото време средното увеличение на цените за периода 2020–2026 г. достига 72,35%. „Логично възниква въпросът защо гражданите не виждат подобрение на услугата при растящи разходи“, подчертава омбудсманът.

Позицията на Делчева е, че предвид подготвяния в Народното събрание нов Закон за водоснабдяване и канализация и стартиращия нов регулаторен период, е необходимо КЕВР да извърши цялостен анализ на действащия механизъм за ценообразуване, който функционира от 2016 г.

Тя отчита, че през годините регулаторът е изпълнил част от препоръките на омбудсмана – като включването на получените компенсации за електроенергия в ценовите разчети, но високите цени продължават да не се отразяват върху подобряване на услугата.

Омбудсманът припомня и редицата водни кризи през последните три години – в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник, както и в множество населени места в Софийска област, които показват системни слабости в управлението на сектора.