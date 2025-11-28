Скъсана стена на частен язовир заля село

Втори ден бедствено положение в Югозападна България

Втори ден райони в Югозападна България са в бедствено положение заради продължаващите проливни дъждове. В Петрич и Сандански десетки обществени и частни сгради са наводнени, улици са превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода “Предел” допълнително затрудниха движението и достъпа до засегнатите населени места.

Стена на частен язовир се скъсва и причини наводнение в село Митино. Водата и калната маса заляха улици и дворове, като нанесоха сериозни материални щети на домовете на местните жители.

Продължаващите проливни валежи са довели до преливане на дерета и локални водни потоци, което допълнително усложнява обстановката. Основните проблеми в района не са дошли от големите реки, а именно от тези по-малки водни течения, които преливат и се спускат към населените места.

Наводненията са засегнали десетки обществени и частни сгради, а много улици в населените места са се превърнали в истински реки.