Варненската Онкоболница ще има втори линеен ускорител

Отпуснаха 9,4 млн. лв. за строеж на бункер

С втори линеен ускорител ще се сдобие Онкоболницата във Варна. Здравното заведение има одобрен проект по националната програма "Модернизиране на болничните заведения" чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

За да получи безвъзмездно високотехнологичната апаратура за лъчетерапия обаче, е поставено задължително условие общинското здравно заведение със собствени средства да построи бункер за ускорителя. Необходимите за изграждането му средства заедно със стационар и специализирани технически и спомагателни помещения са 9,415 млн. лв. и ще бъдат отпуснати от бюджета на Варна, реши местният парламент. Сумата ще бъде осигурена по общинската програма за развитие на лечебните заведения за периода 2025-2027 г. Строителството на бункера трябва да бъде завършено до 30 април 2026 г.

Онкоболницата разполага с мултимодален линеен ускорител от края на 2015 г. Той бе закупен с 2,6 млн. лв. безвъзмездна помощ от ОП "Регионално развитие", а общината тогава осигури съфинансиране от 1,29 млн. лв. Доставката на втория апарат ще увеличи възможностите на здравното заведение да предлага модерно лъчелечение.