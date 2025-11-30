34 машини в готовност да чистят снега в Бургас

Осем на старт за съставните селища

Фирмите, ангажирани с поддържането на пътищата през зимния сезон в морския град, са в готовност да извършват възложената им дейност. Това установи проверка, извършена от представители на „Пътна полиция“ и Община Бургас , на прага на студените зимни месеци.

Фирмите са представили наличната техника за почистване на пътищата при снеговалеж и заледяване.

През настоящия зимен сезон пътната мрежа в Бургас ще се обслужва от Консорциум „Почистване Бургас“ ДЗЗД. Дружеството е обявило, че има в наличност 34 машини.

Проверката на автопарка е установила, че те са в добро техническо състояние.

Осигурени са инертни материали за обработка на пътната настилка: 130 тона сол, 450 тона пясък, 3 тона технически калциев хлорид и 1000 литра антилед препарат.

Зимното поддържане на общинската пътната мрежа в съставните селища ще се извършва от „Чистота“ ЕООД, съобщиха от Община Бургас.

В готовност за извършване на тази дейност са 8 машини с гребла и ръсачки за пясък и сол, един комбиниран багер с ротор, два булдозера и челен товарач. Тяхната изправност също е потвърдена при проверката.

Дружеството има в наличност 45 тона пясък и 75 тона сол, като при необходимост ще бъдат осигурени още инертни материали.