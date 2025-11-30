Забраняват автомобили с ниски екокатегории  в центъра на София

До 28 февруари 2026 г.

Забраната стари и димящи автомобили да влизат в центъра на София влиза в сила от утре - 1 декември.

Действието на двете нискоемисионни зони - Малък и Голям ринг, продължава до края на Малък Сечко - 28 февруари 2026 г. Планът с ограниченията бе приет през 2023 г., но първите две зими дейдстваше само забраната за автомобили от нулева и първа екокатегории в Малкия ринг. От понеделник в идеалния център на София няма да могат да влизат и автомобили от втора екококатегория, а за нулева и първа екококатегории зоната се разширява в Голям ринг.

Малкият ринг обхваща територията между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий”, “Ген. Скобелев”, “Сливница” и ул. “Опълченска”. Големият ринг е заключен между булевардите “Сливница”, “Данаил Николаев”, “Ситняково”, “Пейо Яворов”, “Никола Вапцаров” и улиците “Атанас Дуков”,“Люба Величкова” ,“Сребърна”, “Хенрик Ибсен”. Кръгът се затваря от булевардите “П. Ю. Тодоров”,“Иван Ев. Гешов” и “К. Величков”.

Преминаването по граничните булеварди на всички превозни средства е позволено без ограничение. Забраната не важи и за автомобили от ниски екокатегории, чиито собственици имат адресна регистрация в зоните. 180 камери на общината следят дали се спазва забраната, глобата е 50 лв. за физически лица и 200 лв. за фирми.