Столична община мобилизира 14 камиона за сметоизвозването в Изгрев, Слатина и Подуяне

От утре, 1 декември, Столична община обявява временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ заради изтичане на договора в Зона 3 с фирмата за сметосъбиране, има и обжалване на обществената поръчка в Комисията за защита на конкуренцията. Това каза кметът на Столична община Васил Терзиев на брифинг в район „Слатина“ при една от точките, където от Общината ще се извозва част от боклука в специални контейнери.

Той призова гражданите да са спокойни, тъй като за трите района е свършена необходимата работа, има подготовка и мобилизация, като е осигурена допълнителна техника. По думите му временната организация може да продължи няколко седмици.

За да се предотврати натрупването на отпадъци около кофите, общината разполага големи контейнери тип „гондола“ на ключови места. Една от тези точки е на границата между районите „Подуяне“ и „Слатина“ - терен общинска собственост.

Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов и кметът на „Слатина“ Георги Илиев поясниха, че тези контейнери ще служат основно за претоварване на събрания от малките улици боклук от екипите и доброволците, за да не се губи време в курсове до завода за отпадъци. Въпреки това, гражданите също могат да изхвърлят там едрогабаритни отпадъци.

Терзиев определи като по-голямо предизвикателство, което трябва да бъде решено в следващия месец, това какво се случва с тези зони, където договорите изтичат в края на декември и началото на януари. Според него се търсят трайни решения.

"Нашата цел е временните организации в „Люлин“, „Красно село“ и тези три района да бъдат инцидентни и да преминем към сключване на договори за сметосъбиране", добави кметът.

На въпрос колко струва на ден временната организация Васил Терзиев не отговори конкретно, но каза, че цената, която ще плати Общината, е по-ниска от това, което е струвало преди това на операторите.

Заместник-кметът по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева посочи, че се очаква 14 камиона да извършват сметосъбиране в трите района до другата седмица. Тя уточни, че техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва. Предвижда се местата, където временно ще се складира част от боклука на трите квартала, да се охраняват с видеонаблюдение, каза още тя и отчете, че всеки от районните кметове е осигурил допълнителен ресурс за сметосъбирането.