Теменужка Петкова: Ще направим всичко възможно до края на годината да има бюджет

„Ние ще направим всичко възможно, така че до края на годината България да има бюджет за 2026 г. Това е в интерес на българските граждани, на българския бизнес и за страната ни чисто репутационно е изключително важно да влезем в еврозоната с приет закон за държавния бюджет. Призовавам всички да проявим разум – да бъдем малко по-смирени“, обяви финансовият министър Теменужка Петкова по БТВ.

Петкова потвърди, че проектът на Бюджет 2026 няма да бъде изтеглен, а рамката ще бъде преработена след планираната среща във вторник между правителството, бизнеса и синдикатите.

Теменужка Петкова каза, че бюджетът за 2026 г. на практика отразява всичко, което се е случило в обществено-политическия живот на България през последните четири-пет години. Ако си спомняте, през 2020 г., когато България влезе в чакалнята на еврозоната, в същия ден президентът излезе на площада, вдигна юмрук и сложи началото на политическата нестабилност в страната. "Сега сме свидетели на подобно развитие на ситуацията", посочи Петкова.

Тя добави, че сега отново в ключов за България момент - въвеждането на еврото, приключване на целия процес, свързан с пълното присъединяване на България към ЕС, отново сме свидетели на политическо напрежение. По думите й се създава ситуация, в рамките на която целта е да се създаде напрежение в страната, да се предизвикат предсрочни парламентарни избори и да се опорочи целият процес, свързан с въвеждане на еврото в България. Всичко това, за да се случи, трябваше да има повод и поводът е бюджет 2026, добави тя.

Тя определи финансовата политика от последните години като „порочна“, а част от решенията на бившия министър Асен Василев – като вредни за устойчивостта на публичните финанси.

Министърът обясни, че предложението за повишаване на осигурителната вноска с 1 процентен пункт, вместо с 2 процентни пункта, ще бъде разгледано повторно, но окончателно решение ще се вземе след анализа на предложенията на социалните партньори. Тя уточни, че не се обсъжда увеличаване на ДДС.

Министърът определи като чувствителна темата за автоматичното увеличение на заплатите в обществения сектор, като отбеляза, че промяна едва ли може да се направи в рамките на този бюджет.

Петкова коментира и раздаването на бонуси в различни държавни институции. Тя посочи, че те са възможни само при нормативно основание, но не изключи нуждата от по-широк дебат за регулативните промени. По отношение на незаетите щатове в администрацията министърът заяви, че е необходим сериозен анализ, защото в някои структури кадри липсват, а в други оптимизация е възможна.

Относно предложението за нова държавна гаранция до 2 млрд. лв. за Българската банка за развитие, свързано с евентуално придобиване на активи на „Лукойл“, Петкова уточни, че това е само възможност, която ще бъде използвана единствено при необходимост за защита на енергийната сигурност.