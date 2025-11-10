Нов ръст на цените на храните у нас

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва с 0,26 процента до 2,327 пункта, спрямо 2,321 пункта седмица по-рано.

Сред млечните продукти поскъпване има при кашкавала „Витоша“, чиято цена се увеличава с 0,43% до 18,07 лв. за килограм. Кравето сирене поевтинява с 1,20% до 12 лв. за килограм. Киселото мляко с масленост над 3% е с 2,17% нагоре и се продава по 1,41 лв. за кофичка от 400 г., а прясното мляко поскъпва с 1,38% до 2,35 лв. за литър. Замразеното пилешко месо също е по-скъпо – с 0,37% до 7,09 лв. за килограм, а яйцата (размер М) – с 4,71% до 0,40 лв. за брой. Цената на кравето масло (125 г) се покачва с 0,76% до 3,18 лв.

При пакетажните храни оризът поскъпва с 1,20% до 3,37 лв. за килограм, зрелият фасул – с 1,55% до 4,20 лв., а брашното тип 500 – с 0,68% до 1,49 лв. за килограм. Лещата леко поевтинява с 0,34% до 4,10 лв. Цената на олиото нараства с 3,64% до 3,30 лв. за литър, а захарта – с 1,10% до 1,83 лв. за килограм.

При плодовете най-голямо поскъпване се отчита при ябълките – с 6,9% до 2,51 лв. за килограм. Гроздето се търгува по 3,30 лв. за килограм, което е ръст от 4,1%, а бананите се повишават символично – с 0,07% до 2,81 лв. за килограм. Спад в цените има при лимоните – с 0,8% до 3,71 лв., и при портокалите – с 5,87% до 2,77 лв. за килограм.

При зеленчуците тенденцията е обратна – повечето поевтиняват. Единствено тиквичките поскъпват осезаемо – с близо 30% до 2,20 лв. за килограм, както и зелените чушки – с 10,87% до 2,08 лв., и краставиците – с 6,24% до 3,27 лв. за килограм. Цената на доматите пада с 6,34% до 2,72 лв., на червените чушки – с 1,05% до 2,27 лв., на картофите и зелето – с около 7% до 0,94 лв. за килограм. Морковите поевтиняват с 2,44% до 1,13 лв., а лукът – с 3,20% до 1,03 лв. за килограм.