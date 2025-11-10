Зам.-кметът по екология на София предложи увеличаване на капацитета на завода за отпадъци

Заместник-кметът на Столична община по „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО).

Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на Предприятието от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София, съобщиха от пресцентъра на общината.

„Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван,“ каза зам.-кметът Надежда Бобчева. „СПТО се доказа като гръбнак на общинската система – то изнесе усилието по овладяване на ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“. Сега е моментът да гарантираме неговата устойчивост и да повишим капацитета му.“

През 2025 г. Столичното предприятие за третиране на отпадъци отчете най-добрите си резултати от създаването си. Приходите от продажба на рециклируеми материали достигнаха 1,75 млн. лв. – ръст от над 400% спрямо 2023 г. Производството на RDF гориво надхвърли 100 000 тона за година, което е със 70% повече спрямо предходната. Същевременно количеството депонирани отпадъци спадна до 7 107 тона през 2024 г., спрямо 90 000 тона година по-рано. Тези резултати показват реална ефективност и прозрачност в управлението на предприятието, както и потенциал за по-нататъшно развитие.

Основни акценти от доклада:

• Увеличаване на числеността с 182 нови щатни бройки – с цел 24/7 оперативна готовност и обслужване на разширените дейности.

• Въвеждане на нови активи и технологии:

➢ Фотоволтаична електроцентрала (1,86 MWp), която ще намали енергийните разходи и въглеродния отпечатък;

➢ Шредер за гуми, компактор TANA H260 ECO и до 40 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци;

• Разширяване на мрежата за разделно събиране на хранителни отпадъци и „зелени острови“ в столичните райони;

• Създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение.

Изменението цели по-висока енергийна и оперативна ефективност, намаляване на разходите за депониране и по-добро управление на процесите в системата за третиране на отпадъците. Предвидените средства в размер на 4,79 млн. лв. ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столичната община за 2026 г.

Увеличаването на капацитета на СПТО е част от по-широката реформа на Столичната община за изграждане на устойчив, прозрачен и независим модел на управление на отпадъците. Целта е градът да разполага със собствен ресурс и експертиза, които гарантират ефективност, контрол и ограничаване до минимум на зависимостта от външни изпълнители.

Предложението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет на 13 ноември.