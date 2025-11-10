Голяма авария в Пловдив, части от града са под вода (ВИДЕО)

Авария на магистрален водопровод в Пловдив остави стотици жители без вода и предизвика наводнения в района на ж.р. „Тракия“. Инцидентът стана тази нощ, като пострадали са няколко автомобила и подземен паркинг, съобщават местните медии.

Пожарни екипи са на място, за да изпомпват водата, като операцията се очаква да отнеме няколко часа. Повреденият участък от тръбата с диаметър 200 мм е изолиран и ще бъде подменен, обясни инж. Йордан Чемишев от ВиК-Пловдив.

Заради аварията няколко улици в района са наводнени, а полицейски патрули ограничават преминаването на автомобили. Частично без вода са и високите етажи на сградите, а близкият дом за възрастни хора с над 80 обитатели също е засегнат.

Жителите на квартала споделят, че сигналите за аварии по този водопровод се подават често и често се повтарят на всеки няколко месеца. От ВиК уточняват, че намаленият дебит на водата се усеща в целия град, докато се работи по възстановяването на трасето.