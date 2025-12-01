ЦСКА с трогателно писмо до Любо Пенев, който се бори за живота си

Още по темата: Любо Пенев е в критично състояние в болница в Германия 01.12.2025 08:44

Ще спечелиш и този мач, Любо!

Тези слова от ЦСКА изразиха подкрепата си за легендата на клуба Любослав Пенев, който се лекува от коварна болест. Червените публикуваха съобщение, в което се казва, че мислите на цялата общност са с него и ще се пребори и с тази битка.

"ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент. Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.

Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш!

Кураж, шампионе!", пишат армейците.

"Труд news" припомня, че Пенев се намира в болница в Германия в критично състояние. По думите на негови приятели и колеги става дума за онкологично заболяване в напреднал стадий. Официална информация от семейството на този етап все още няма.