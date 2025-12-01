Любо Пенев е в критично състояние в болница в Германия

Още по темата: Инсулт покоси Боби Михайлов 24.11.2025 14:00

Легендарният нападател на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и България Любослав Пенев води битка за живота си и е в критично състояние в болница в Германия.

Новината бе потвърдена от негови колеги и приятели, включително от бившия футболист и треньор Ивайло Аспарухов, с когото ги свързва дългогодишно приятелство.

Пенев е постъпил в клиниката преди няколко дни. Той е сериозно отслабнал заради онкологично заболяване и е в животозастрашаващо състояние. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.

Любо е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците". В помощ на Любо, поемайки голяма част от разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров.

"Труд news" припомня, че през 1994 г. Пенев получи диагноза рак на тестисите, заради която и пропусна Световното първенство по футбол в САЩ, където националния отбор постигна най-големия си успех – 4-о място. Тогава той не само пребори болестта, но и се завърна на футболния терен, където постигна някои от най-значимите си успехи.

Бившият нападател на Ювентус и Левски Валери Божинов подкрепи Ел Голеадор, използвайки социалните мрежи.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Валери под снимка на Пенев.

В тежко състояние е и капитанът на златното поколение и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, който преди броени дни бе покосен от инсулт. В момента той се намира в болница в София.