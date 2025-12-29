Къде и за какво се подават сигнали при нередности, свързани с въвеждането на еврото?

Въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. е съпроводено с ясни правила, засилен контрол и механизми за защита на потребителите. За да се предотвратят спекулации и нарушения по време на прехода, отговорните институции имат конкретно определени правомощия, а гражданите е важно да знаят към кого да се обръщат при установена нередност.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е основният орган, който приема сигнали за:

неправилно или липсващо двойно обозначаване на цените;

некоректно превалутиране или закръгляване;

необосновано повишаване на цените;

нарушения при връщането на ресто или отказ за приемане на законно платежно средство.

Сигнали могат да се подават по телефон - 0700 111 22, онлайн, лично в регионален център или чрез мобилното приложение на комисията, в което могат да се прилагат и снимки на нарушенията.

Националната агенция за приходите (НАП) приема сигнали за:

нарушения, свързани с фискални и разплащателни документи;

неиздадени или некоректно издадени касови бележки, които не показват сумите и в двете валути;

необосновано увеличение на цените, което не се дължи на обективни икономически фактори.

Сигнали към НАП могат да се подават по телефон - 0700 18 700, онлайн чрез портала на агенцията, на e-mail: [email protected] или в офисите на агенцията в цялата страна.

Българската народна банка (БНБ) е компетентната институция при нередности, свързани с:

обмяната на левове в евро;

неправомерно начисляване на такси при обмен от банките;

отказ за извършване на обмен;

качеството и автентичността на евробанкноти и евромонети;

нарушения от страна на банки и платежни институции.

Сигнали към БНБ се подават чрез официалните канали на институцията, включително онлайн и по имейл [email protected] и [email protected]

Комисията за финансов надзор (КФН) отговаря за контрол върху:

застрахователни дружества;

пенсионни фондове;

инвестиционни посредници и колективни инвестиционни схеми.

При съмнения за некоректно превалутиране, неправилно отразяване на стойности, такси, комисиони или отказ за предоставяне на информация, сигналите следва да се насочват към КФН чрез попълване на образеца, който е публикуван на https://eis.fsc.bg/service/495/ и изпращането му по електронната поща - [email protected].