Къде и за какво се подават сигнали при нередности, свързани с въвеждането на еврото?

Въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. е съпроводено с ясни правила, засилен контрол и механизми за защита на потребителите. За да се предотвратят спекулации и нарушения по време на прехода, отговорните институции имат конкретно определени правомощия, а гражданите е важно да знаят към кого да се обръщат при установена нередност.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е основният орган, който приема сигнали за:
Сигнали могат да се подават по телефон - 0700 111 22, онлайн, лично в регионален център или чрез мобилното приложение на комисията, в което могат да се прилагат и снимки на нарушенията.
Националната агенция за приходите (НАП) приема сигнали за:
Сигнали към НАП могат да се подават по телефон - 0700 18 700, онлайн чрез портала на агенцията, на e-mail: [email protected] или в офисите на агенцията в цялата страна.
Българската народна банка (БНБ) е компетентната институция при нередности, свързани с:
Сигнали към БНБ се подават чрез официалните канали на институцията, включително онлайн и по имейл [email protected] и [email protected]
Комисията за финансов надзор (КФН) отговаря за контрол върху:
При съмнения за некоректно превалутиране, неправилно отразяване на стойности, такси, комисиони или отказ за предоставяне на информация, сигналите следва да се насочват към КФН чрез попълване на образеца, който е публикуван на https://eis.fsc.bg/service/495/ и изпращането му по електронната поща - [email protected].