Покупката на електронна винетка става бързо и лесно през My Fibank

Клиентите на Fibank (Първа инвестиционна банка) могат бързо, лесно и сигурно да закупят електронна винетка директно през мобилното приложение My Fibank или уеб платформата на банката. Стойността й вече е приравнена в евро по официалния курс от 1.95583 лева за 1 евро. Процесът е бърз и интуитивен, отнема по-малко от минута и не включва допълнителни такси. Закупената винетка е активна веднага след успешно плащане.

През приложението My Fibank могат да бъдат закупени годишни, тримесечни, месечни, седмични и уикенд винетки за лек автомобил, както и за ремарке и/или каравана. Необходимо е само да се въведат данните за превозното средство, желаната начална дата и периода на валидност, след което плащането може да се извърши директно от сметка или карта. Първа инвестиционна банка бе една от първите банки в България, която успешно мигрира своите системи към новата национална валута и клиентите вече имат възможност за покупката на електронна винетка в евро.

Като допълнително удобство, My Fibank изпраща автоматични напомняния при изтичаща валидност на винетката, което помага на шофьорите да я подновят навреме и да избегнат глоби. Услугата е част от дигиталните решения, които Fibank предлага на своите клиенти, за да управляват бързо и удобно своите финанси – директно от телефона си, независимо къде се намират.