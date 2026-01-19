От днес: Спират ключов участък от метрото за половин година – Вижте промените

Заради строителството на нова спирка в квартал "Обеля"

От днес, 19 януари, до 18 юли движението на метровлаковете между станциите "Сливница" и "Обеля" ще бъде спряно за още шест месеца, съобщиха от Столичната община.

Спирането е необходимо за строителството на нова спирка в квартал "Обеля".

За посочения период метростанция "Сливница" ще бъде крайна спирка за метролинии №1 и №4, а метростанция "Обеля" - за метролиния №2.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. "Обелски път“ по бул. "Панчо Владигеров“ до метростанция "Сливница“.

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки:

- новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 "МС Обеля“, разположени на бул. "Панчо Владигеров“ на около 25 м от пешеходната пътека в двете посоки;

- съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) "МС Сливница“;

- съществуващата спирка с код 1062 "Метростанция Сливница“;

- двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 "Бл. 119, ж.к. "Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 "МС Обеля" в посока кв. "Иваняне".

Автобусите с номера 31 и 81 ще обслужват наземното движение между станциите.