Сдружение ДоброТворчество представи цялостната програма от превантивни обучения, беседи и дискусионни срещи, насочени към ученици и млади хора

Автор: Труд
Новини

В рамките на проект „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, реализиран от сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности, беше осъществена цялостна програма от превантивни обучения, беседи и дискусионни срещи, насочени към ученици и млади хора. Проектът има за цел да подпомогне изграждането на информирани избори, отговорно поведение и устойчиви житейски модели, като поставя ясен фокус върху превенцията на зависимости и рискови поведения.
 
Дейностите по проекта се реализираха в няколко столични училища, сред които 172. ОбУ „Христо Ботев“, 69. СУ „Димитър Маринов“ и 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“. В инициативите участваха ученици от гимназиален етап, като съдържанието и подходът бяха съобразени с възрастовите особености и потребностите на участниците. Във всяко от учебните заведения беше създадена подкрепяща среда за открит разговор по теми, които често остават трудни за обсъждане в традиционния образователен процес.
 
В 172. ОбУ „Христо Ботев“ превантивните беседи бяха насочени към ученици от 9. и 10. клас и включваха тематично видео с реалистични житейски ситуации, презентация, проследяваща пътя от първоначалното любопитство до развитието на зависимост, интерактивен онлайн куиз и последваща дискусия. Учениците активно се включиха в разговора, споделяха наблюдения и задаваха въпроси, свързани с предизвикателствата, пред които се изправят техни връстници.
 
В 69. СУ „Димитър Маринов“ срещите се отличиха с изключително висока ангажираност от страна на учениците. Младите хора участваха активно в дискусиите, коментираха реални ситуации от училищния живот и ежедневието си и търсеха конкретни отговори на въпроси, свързани с употребата на алкохол, наркотични вещества и развитието на хазартни зависимости. Бяха представени примери от реалната среда, които онагледиха влиянието на зависимостите върху психическото, емоционалното и физическото здраве, както и върху социалните отношения и бъдещото развитие на младите хора.
В 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ учениците участваха активно, задаваха въпроси и споделяха лични впечатления, което подчерта нуждата от ранна превенция и системна работа още в началните етапи на образованието.
 
Като част от проекта бяха организирани и кръгла маса и срещи с участието на млади хора, представители на законодателната и местната власт, както и гости с личен и професионален опит. Тези формати допринесоха за пълноценен диалог и възможност темата за зависимостите да бъде разгледана от различни гледни точки. Срещите с хора, споделили лични истории и реални житейски уроци, направиха разговорите по-въздействащи и близки до участниците.
 
Проектът „Избери бъдещето, бъди отговорен!“ разглежда превенцията не като ограничение, а като форма на грижа, подкрепа и защита. Чрез образователни модули, информационни кампании, интерактивни дейности и онлайн консултации младите хора получиха достъп до надеждна информация, практически насоки и подкрепяща среда за вземане на осъзнати решения.
 
Сдружение „ДоброТворчество“ продължава последователната си работа за изграждането на по-здравословна, информирана и отговорна младежка общност. Усилията са насочени към създаване на среда, в която децата и младите хора имат необходимите знания, умения и подкрепа, за да изграждат сигурно, осъзнато и пълноценно бъдеще.
Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.). 

Още от (Новини)

Най-четени

Мнения