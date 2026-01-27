Сдружение ДоброТворчество представи цялостната програма от превантивни обучения, беседи и дискусионни срещи, насочени към ученици и млади хора

В рамките на проект „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, реализиран от сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности, беше осъществена цялостна програма от превантивни обучения, беседи и дискусионни срещи, насочени към ученици и млади хора. Проектът има за цел да подпомогне изграждането на информирани избори, отговорно поведение и устойчиви житейски модели, като поставя ясен фокус върху превенцията на зависимости и рискови поведения.



Дейностите по проекта се реализираха в няколко столични училища, сред които 172. ОбУ „Христо Ботев“, 69. СУ „Димитър Маринов“ и 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“. В инициативите участваха ученици от гимназиален етап, като съдържанието и подходът бяха съобразени с възрастовите особености и потребностите на участниците. Във всяко от учебните заведения беше създадена подкрепяща среда за открит разговор по теми, които често остават трудни за обсъждане в традиционния образователен процес.



В 172. ОбУ „Христо Ботев“ превантивните беседи бяха насочени към ученици от 9. и 10. клас и включваха тематично видео с реалистични житейски ситуации, презентация, проследяваща пътя от първоначалното любопитство до развитието на зависимост, интерактивен онлайн куиз и последваща дискусия. Учениците активно се включиха в разговора, споделяха наблюдения и задаваха въпроси, свързани с предизвикателствата, пред които се изправят техни връстници.



В 69. СУ „Димитър Маринов“ срещите се отличиха с изключително висока ангажираност от страна на учениците. Младите хора участваха активно в дискусиите, коментираха реални ситуации от училищния живот и ежедневието си и търсеха конкретни отговори на въпроси, свързани с употребата на алкохол, наркотични вещества и развитието на хазартни зависимости. Бяха представени примери от реалната среда, които онагледиха влиянието на зависимостите върху психическото, емоционалното и физическото здраве, както и върху социалните отношения и бъдещото развитие на младите хора.

В 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ учениците участваха активно, задаваха въпроси и споделяха лични впечатления, което подчерта нуждата от ранна превенция и системна работа още в началните етапи на образованието.



Като част от проекта бяха организирани и кръгла маса и срещи с участието на млади хора, представители на законодателната и местната власт, както и гости с личен и професионален опит. Тези формати допринесоха за пълноценен диалог и възможност темата за зависимостите да бъде разгледана от различни гледни точки. Срещите с хора, споделили лични истории и реални житейски уроци, направиха разговорите по-въздействащи и близки до участниците.



Проектът „Избери бъдещето, бъди отговорен!“ разглежда превенцията не като ограничение, а като форма на грижа, подкрепа и защита. Чрез образователни модули, информационни кампании, интерактивни дейности и онлайн консултации младите хора получиха достъп до надеждна информация, практически насоки и подкрепяща среда за вземане на осъзнати решения.



Сдружение „ДоброТворчество“ продължава последователната си работа за изграждането на по-здравословна, информирана и отговорна младежка общност. Усилията са насочени към създаване на среда, в която децата и младите хора имат необходимите знания, умения и подкрепа, за да изграждат сигурно, осъзнато и пълноценно бъдеще.

