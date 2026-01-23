МВнР с предупреждение: Очаквайте отмяна на полети и блокирани летища заради снеговалежите в САЩ

През следващите дни се очакват обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ, заради което е твърде вероятно голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети.

Това съобщава Министерството на външните работи на своя сайт.

Очакват се и сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети.

МВнР съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват (чрез сайтовете: Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross или други) редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер.

Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти, посочват от външното ни министерство.

По неофициални данни в САЩ живеят и работят около 300 хиляди българи, посочват още от МВнР на своя сайт.