Посолство на Република Индия обявява търг за доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение

Обява за търг: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение в сградата на Посолство на Република Индия, ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София и Резиденцията на посолството, ул. „Бойна Слава“ 21, кв. „Бояна“, 1616, София.

Посолството на Република Индия в София отправя покана за участие в търг от професионални компании/фирми за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение в сградата на посолството на ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София и Резиденцията на посолството на ул. „Бойна Слава“ 21, кв. „Бояна“, 1616, София. Обявлението за търг се намира в раздела „Обявления за търгове“ на уеб страницата на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/

Notice for Inviting Tender - Supply, Installation and Commissioning of CCTV Camera System at the Embassy of India Chancery Building i.e. 4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, 1113, Sofia & Embassy Residence i.e. 21 Boina Slava Street, Boyana, 1616, Sofia .

The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional companies/firms for providing supply, installation and commissioning of CCTV Camera system at Embassy Chancery Building i.e. 4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, 1113, Sofia & Embassy Residence i.e. 21 Boina Slava Street, Boyana, 1616, Sofia. The tender notice is uploaded under the 'Tender Notices' tab on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/